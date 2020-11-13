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Nevşehir Belediyespor Buca'ya Hazırlanıyor

Misli.com 3.lig 1. Grup´ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, ligin 9. Haftasında kendi evinde İzmir ekibi Bucaspor ile karşılaşacak.

Spor 13.11.2020, 16:01 13.11.2020, 16:02
Nevşehir Belediyespor Buca'ya Hazırlanıyor
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Hafta içi Manisa deplasmanında Manisaspor ile 0 - 0 berabere kalan Nevşehir Belediyespor, Buca spor hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Mert Korkmaz nezaretinde Nar’da bulunan Tesisleri´nde hazırlıklarını sürdüren Nevşehir Belediyespor, Maç gününe kadar antrenmanlarını sürdürecek. Kırmızı beyazlı ekipte Covid 19 testi pozitif çıkan Youssef Yesilmen in yanı sıra Manisaspor deplasmanında kırmızı kart gören İlyas Ural yer alamıyacak

15.11.2020 Pazar günü saat - 13.00 Gazi Stadında Oynanacak müsabakayı Ordu bölgesinden Volkan Şeker, Trabzon bölgesinden Ünal Doğru, Samsun bölgesinden Coşkun Yalçın ve Ordu Bölgesinden Haluk Gürsoy Hakem triyosu yönetecek.

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