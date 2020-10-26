Nevşehir Belediyespor Belediye Derincespor hazırlıkları Devam ediyor

Lig 1. Grup’taki kırmızı- beyazlı temsilcimiz Nevşehir Belediyespor, 6. Hafta kapsamında Belediye Derincespor ile 29 Ekim Perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Mert Korkmaz eşliğinde sürdürüyor. Kupa maçından sonra verilen 1 günlük iznin ardından Nevşehir Belediyespor, Nar’daki tesislerde tekrar bir araya gelerek çalışmalara başladı. Nevşehir Belediyespor sabah ilk olarak sahada ısınma hareketleri yaparken akşam ise salonda denge ve kuvvet çalışması yaptı.

Kırmızı-beyazlı ekipte geçtiğimiz haftalarda koronavirüs testi pozitif çıkan 5 isimden üçü Belediye Derincespor müsabakasında Türkiye futbol Federasyonu’nun pandemi tedbirleri gereğince yer alamayazken, karantina sürecini tamamlayan iki isim ise kadroda yer alacak.

Nevşehir Belediyespor ile 29 Ekim Perşembe günü karşılaşacağı Belediye Derincespor müsabakası için test oldu.