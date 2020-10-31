Nevşehir Belediyespor- Arnavutköy Belediye Spor karşısında hedef üç puan

Ligin 6 hafta maçında Belediye Derince Spor ile berabere kalarak bir puana razı olan kırmızı- beyazlılar, Pazar günü karşılaşacakları Arnavutköy Belediye Spor karşısında üç puan almayı hedefliyorlar. Derince Spor müsabakasının ardından hiç ara vermeden, Arnavutköy Belediye Spor karşılaşmasına hazırlanan Nevşehir Belediyespor ekibinde sakat ve cezalı futbolcu bulunmazken, Arnavutköy Belediye Spor müsabakası için yapılan Covid -19 testinde teknik heyet ve sporcularda virüse rastlanmadı. Öte yandan geçtiğimiz haftalarda yapılan Covid -19 testinde test sonuçları pozitif olan üç futbolcumuz Onur Behiç. Serdar Yazıcı ve Anıl Mercan maç kadrosunda yer alabilecekler.

Serdar "ZOR OLACAK AMA KAZANMALIYIZ"

Nevşehir Belediyespor savunmasının vazgeçilmezlerinden Serdar Yazıcı, Arnavutköy Belediye Spor maçının çok zor geçeceğini belirterek, "Hafta içi Derince spor karşısında aldığımız beraberlikten sonra bu maçı mutlaka kazanmak zorundayız. Ancak rakibimizde ligin gerçekten çok iyi futbol oynayan takımlarından birisi. Zor olacak ama orada kazanmalıyız" dedi.

ONUR: "SADECE BU MAÇI DÜŞÜNÜYORUZ"

Kırmızı-Beyazlı takımın başarılı file bekçisi Onur ise "Derince maçını hemen unuttuk. Antrenmanlarda da moralimizi geri kazandık. Rakibimizi iyi analiz ettiğimizi düşünüyoruz. Ben ve diğer kaleci arkadaşlarım kalede üzerimize düşeni yapacağız. Diğer takım arkadaşlarımın da görevlerini en iyi şekilde yapacağını düşünüyorum. Bu maçtan galibiyetle çıkıp bir seri yakalamak istiyoruz” dedi