Nevşehir Belediyesi Sporcuları Başarıya Doymuyor

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Salon Olimpik Deneme Yarışmaları İstanbul’da gerçekleştirildi. Şampiyonada 800 Metre Erkekler’de Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Melih Çopur birinci, Umut Şahin ikinci, 1500 Metre Erkekler’de Musa Terzi ikinci ve 200 Metre Kızlar’da Şevval Yılmaz birinci oldu.

Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından açılan spor kurslarına katılan ve şampiyonaya Antrenörler İsa Demir ve Hakan Köstekçi nezaretinde hazırlanan sporcuları tebrik eden Belediye Başkanı Rasim Arı, sporculara katılacakları Türkiye Şampiyonası’nda başarılar diledi.



