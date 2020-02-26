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Nevşehir Belediyesi Sporcuları Başarıya Doymuyor
Nevşehir Belediyesi sporcuları, İstanbul’da düzenlenen Atletizm Salon Olimpik Deneme Yarışmalarında Nevşehir’i bir kez daha gururlandırdı.
Spor 26.02.2020, 10:25
Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Salon Olimpik Deneme Yarışmaları İstanbul’da gerçekleştirildi. Şampiyonada 800 Metre Erkekler’de Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Melih Çopur birinci, Umut Şahin ikinci, 1500 Metre Erkekler’de Musa Terzi ikinci ve 200 Metre Kızlar’da Şevval Yılmaz birinci oldu.