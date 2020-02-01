Nevşehir Belediyesi Kurumlar Arası Basketbol Turnuvasının İlk Devresini Lider Tamamladı

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Kadına Değil Şiddete Karşı El Kaldır Kurumlar Arası Basketbol Turnuvası’ nın ilk devresi sona erdi.

Nevşehir Belediyesi, Ortahisar Belediyesi, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Ahiler Kalkınma Ajansı, Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Simya Koleji, Acıgöl Kaymakamlığı ve Yazıhöyük İlkokulu takımlarının katıldığı turnuvanın ilk devresini Nevşehir Belediyesi lider tamamladı.

İkinci Devre Müsabakaları gelecek hafta başlayacak ve Mart ayında sona erecek olan turnuvada ilk 4 sırayı elde edecek takımlar Play-off oynamaya hak kazanacak.