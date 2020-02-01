Son Dakika
Nevşehir Belediyesi Kurumlar Arası Basketbol Turnuvasının İlk Devresini Lider Tamamladı
Nevşehir Belediyesi Basketbol Takımı, Kurumlar Arası Basketbol Turnuvası’nın ilk devresini lider tamamladı.
Spor 01.02.2020, 13:55
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Kadına Değil Şiddete Karşı El Kaldır Kurumlar Arası Basketbol Turnuvası’ nın ilk devresi sona erdi.
İkinci Devre Müsabakaları gelecek hafta başlayacak ve Mart ayında sona erecek olan turnuvada ilk 4 sırayı elde edecek takımlar Play-off oynamaya hak kazanacak.