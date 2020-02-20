Nevşehir Belediye Spor-Yeşilyurt Belediyespor Maçına Doğru!

Kırmızı beyazlı ekip Teknik Direktörü Uğur Balcığoğlu yönetiminde hafta sonu oynanacak olan Malatya Yeşilyurt Belediyespor hazırlıklarını başladı.

Hafif sakatlıkları bulunan Sinan Uzun ve Yasin Dülder takımdan ayrı çalıştı. Menüsküs ameliyatı olan Hasana Çelik ise topla çalışmalara başladı