Nevşehir Belediye Spor Muğlaspor hazırlıklarına devam ediyor

Nevşehir Belediye spor, Muğlaspor müsabakası öncesinde yeni Teknik Direktör Taner Öcal yönetiminde antrenmanını kendi tesislerinde gerçekleştirdi.

Muğaspor ile oynayacağı zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren kırmızı beyazlı ekip gerçekleştirdiği çalışmada bir hayli hırslı göründü. Isınma koşusu ile başlayan antrenmanda daha sonra koordinasyon çalışmasına geçen oyuncular, ardından kontrol pas çalışmasına geçti. Dar alanda ve tam saha maç ile günü tamamlayan futbolcular maç hazırlıklarını yarın 15:00’de yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Bu arada hafta sonu oynanacak olan Nevşehir Belediye spor-MUğlaspor müsabakasının hakemleri de belli oldu

TFF 3.Lig 3.Grup’ta 27. Haftasında saat 14.30 da Muğla Atatürk stadında başlayacak olan Muğlaspor Nevşehir Belediye Spor müsabakasını Eskişehir Bölgesinden Süleyman Bahadır Düdük çalacak Bahadırın yardımcılıklarını Giresun bölgesinden Mürvet Yavuztürk ve Kocaeli bölgesinden kağan Yıldızlar yapacak.