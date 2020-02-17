Nevşehir Belediye Spor Modafen Deplasmanında 3 Puanı 3 Golle Aldı

Nevşehir Belediye Spor, ligin 23. haftasında İstanbul deplasmanında Modafen ile karşılaştı. Alemdağ Stadyumu’nda oynanan müsabakayı, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve Nevşehir Belediye Spor Kulüp Başkanı Esat Özaltın’ın yanı sıra İstanbul’da yaşayan çok sayıda Nevşehirli sporsever de izledi.

İlk yarısı golsüz eşitlikle biten müsabakanın 53. dakikasında Mehmet Tosun’un kaydettiği gol ile 1-0 öne geçen Nevşehir Belediye Spor, 63. dakikada Youssef Yeşilmen’in penaltıdan kaydettiği gol ile farkı ikiye çıkardı. Maçın uzatma dakikalarında Emre Gemici’nin attığı şık gol aynı zamanda müsabakanın skorunu belirledi.

Maç sonunda kırmızı beyazlı futbolcular, doksan dakika boyunca kendilerine büyük destek veren Nevşehirli sporseverlerin yanına giderek galibiyeti kutladı.

Bu sonucun ardından Nevşehir Belediye Spor puanını 38’e çıkartarak grubunda bir maçı eksik Pazarspor’un önünde 2. sıraya yerleşirken Modafen ise 24 puanda kaldı.

Nevşehir Belediye Spor, 19 Şubat Çarşamba günü kendi sahasında Halide Edip Adıvarspor ile karşılaşacak.

Stat: Alemdağ

Hakemler: Yusuf Aydın xx, Ahmet Bingöl xx, Recep Korkmaz xx

Modafen: Rasim Mutlu x, Mehmet Yılmaz xx, Hasan Girgin xx, Gökhan Çetinus xx, Recep Kutun xx (Ahmet Gündoğdu dk. 86 ?), Umut Uysal xx, Batuhan Yılmaz xx, Yusuf Coşkun xx (Tunahan Birinci dk. 54 x), Hayri Yomralıoğlu xx (Emre Dalgalıdere dk. 83 ?), Enes Ata xx, Sergen Yakupçuoğlu xx

Nevşehir Belediyespor: Onur Özalgan xx, Onur Ural xx, Okan Duran xx (Muhammed Ali Kurt dk. 46 x) Ethem Pülgir xx, Tolgahan Çiçek xx, Muhammed Emin Balcılar xx (Savaş Yılmaz dk. 70 xxx), Youssef Yeşilmen xxx, Oktay Gümüş xx, Mehmet Tosun xxx (Ziya Şakar dk. 81 ?), Yasin Dülger xx, Emre Gemici xx

Goller: Mehmet Tosun (dk. 53), Youssef Yeşilmen (dk. 63 pen.), Savaş Yılmaz (dk. 90+4) (Nevşehir Belediyespor)

Sarı kartlar: Yusuf Coşkun, Umut Uysal, Hayri Yomralıoğlu (Modafen), Oktay Gümüş, Muhammed Ali Kurt, Ethem Pülgir (Nevşehir Belediyespor)