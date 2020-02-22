Nevşehir Belediye Spor Malatya’da

TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Nevşehir Belediye Spor’un, kafilesinde Alper Yener, Tugay Yıldırım, Hakan Yakup Jacques Horzum, Süleyman Sevinç, Rahmi Özdemir ve 3. Kaleci Furkan’ın yanı sıra sakatlığı devam eden Hasan Çelik yer almadı.

Malatya’da maç öncesi son antrenmanını yapan kırmızı beyazlı takımda antrenmana hafif sakatlığı bulunan Sinan Uzun ve Yasin Dülger katılmadı. Antrenmanda futbolcuların oldukça hırslı oldukları ve Malatya Yeşilyurt müsabakasına hazır oldukları gözlendi.

TFF 3.Lig 3.Grup’ta 25. Haftasında saat13.00 da başlayacak olan Malatya Yeşilyurt Belediyespor Nevşehir Belediye Spor müsabakasını Ordu Bölgesinden Volkan Şeker Düdük çalacak Şekerin yardımcılığını ise yine ordu bölgesinden Metin Cebeci ve Metin Yalçın yapacak.