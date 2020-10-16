Nevşehir Belediye Spor Diyarbekir-spor-aş maçı öncesi testten geçti

TFF Misli.com 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Nevşehir Belediye Spor, ligin 5. Haftasında Kendi evinde Diyarbekir-spor-as ile karşılaşacak. Kırmızı beyazlı ekip, 1. grupta 9 puanla 1. sırada yer alan rakibi ile oynayacağı zorlu müsabaka öncesinde Nar Nevşehir Belediyespor tesislerinde yönetim, çalışanları ve Diyarbekir-spor-aş maçında görev alacak personel Covid-19 testi oldu