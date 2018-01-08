Nevşehir 1.amatör ligde 9.hafta maçları tamamlandı

Nevşehir 1.Amatör Ligde hafta sonu oynanan maçlar ile ikinci devre başladı.Nevşehir 1.Amatör Lig 9.hafta maçları hafta sonunda oynandı. Oynanan müsabakalarda fileler tam 49 kez havalanırken Çat Gençlikspor 3 sezon sonunda ilk kez mağlup oldu....