Nevşehir 1.amatör ligde 9.hafta maçları tamamlandı

Nevşehir 1.Amatör Ligde hafta sonu oynanan maçlar ile ikinci devre başladı.
Nevşehir 1.Amatör Lig 9.hafta maçları hafta sonunda oynandı. Oynanan müsabakalarda fileler tam 49 kez havalanırken Çat Gençlikspor 3 sezon sonunda ilk kez mağlup oldu. 1.Amatör Lig 9.hafta müsabakalarında, Ortahisar Belediyespor: 4 Eğitim Gençlikspor:3, Görespor:2 K.Göremespor:7, Gülşehir Belediyespor:5 Maksanspor:0, 1969 Nevşehirspor:0 Suvermez Kalespor:6, Ürgüpspor:5 Çat Gençlikspor:4, Kaymaklı Belediyespor: 3 NEHÜ:0 (hüken) Acıgölspor:4 Derinkuyugücü:2, Kavak Gençlikspor: 2 Avanospor:5 sonuçları alındı.Bu sonuçların ardından A grubunda Kapadokya Göremespor liderliğini sürdürürken B grubunda ise Acıgölspor liderliğe yükseldi.