Nefes Kesen Maçta Nevşehir Belediyespor 3-2 Galip

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Sigortashop Kadınlar 1. Ligi B Grubu 9. haftasında Nevşehir Belediyespor ve Sigorta Shop Kalecik Belediyesi kadın voleybol takımları Nevşehir Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve eşi Melek Arı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir ve belediye başkan yardımcılarının da izlediği müsabakanın ilk setini kırmızı beyazlı ekip 25-23 önde kapattı.

Oldukça çekilmeli geçen ikinci seti de 25-19 kazanan Nevşehir Belediyespor 3. sette ise 28-26 geriye düştü.

4. sette oldukça tutuk bir oyun sergileyen Nevşehir Belediyespor bu seti de 25-14 kaybederek durumu 2-2’ye getirdi.

Maçın son setinde rakibine karşı 15-12 üstünlük kuran temsilcimiz müsabakayı 3-2 kazandı.

Nevşehir Belediyespor kadın voleybol takımı, 9 Aralık 2020 Perşembe günü erteleme müsabakasında Adam Voleybol takımı ile karşılaşacak. Damat İbrahim Paşa Spor Salonu2nda oynanacak olan müsabaka saat 14.00’da başlayacak.