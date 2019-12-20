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NBA'in zirvesindeki düellonun galibi Bucks
Amerikan Basketbol Ligi'nde Milwaukee Bucks, Los Angeles Lakers'ı 111-104 yendi.
Spor 20.12.2019, 10:36
ANKARA (AA) - NBA'e 4 maçla devam edildi. 24 galibiyet, 4 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nın ilk sırasında yer alan Bucks, aynı galibiyet yüzdesiyle Batı Konferansı'nın zirvesinde bulunan Lakers'ı ağırladı.
Bu sezon ilk kez üst üste maç kaybeden Lakers'ta Anthony Davis 36 sayı, 10 ribaunt, 5 asist, 3 blok, LeBron James 21 sayı, 12 ribaunt, 11 asist ve Danny Green 21 sayıyla oynadı.
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