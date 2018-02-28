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NBA'in yaşlanmayan yıldızı LeBron James

NBA'de 15. yılını geçiren yıldız basketbolcu James, şubat ayındaki 27 sayı, 10,5 ribaunt, 10,5 asistlik istatistikleriyle kariyerinde ilk defa bir ayı "triple double" ortalamayla bitirdi.

28 Şubat 2018 Çarşamba 14:22
NBA'in yaşlanmayan yıldızı LeBron James
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ANKARA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen 33 yaşındaki LeBron James, 15 yıllık kariyerinde ilk kez bir ayı "triple double" ortalamayla tamamladı.

Lige geldiği 2003-04 sezonundan beri 3 kez şampiyonluk yaşayan (2012, 2013, 2016), 4 kez normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü alan (2009, 2010, 2012, 2013) ve 14 kez all-star seçilen James, başarılarla dolu kariyerinde ilklere imza atmaya devam ediyor.

30 Aralık 2017'de 33 yaşına girmesine rağmen yavaşlamaya niyeti olmayan ABD'li basketbolcu, bu şubat ayındaki oyunuyla da yeni bir rekor kırdı. Bu süreçte, maç başına 27 sayı, 10,5 ribaunt ve 10,5 asistle oynayan James, kariyerinde ilk kez bir ayı "triple double" ortalamayla bitirdi.

James, 1968'in mart ayında 31 yaşındayken bunu başaran Wilt Chamberlain'i geride bırakarak NBA tarihinde bir ayı "triple double" ortalamayla tamamlayan en yaşlı oyuncu oldu.

"Kral" lakaplı basketbolcu, Oscar Robertson (11 kez), Wilt Chamberlain (2) ve Russell Westbrook'tan (5) sonra en az 5 maçın oynandığı bir ayı "triple double" ortalamayla bitiren 4. oyuncu olarak kayıtlara geçti.

Son 2 yıldır bir başka

İri cüssesinden beklenmeyen hızı, uzun boyuna rağmen sahip olduğu saha vizyonu ve top hakimiyetiyle benzersiz olan James'in, son 2 senedir oyununda yaptığı değişiklik göze çarptı.

Ribaunt ve asist sayılarında ciddi bir artış sağlayan James, ilk 13 sezonunda (987 maç) yaptığı 42 "triple double"a karşılık son 2 sezonda (134 maç) 25 defa üç istatistikte çift hanelere ulaştı. Yani ilk 13 yılda sezon başına 3,2 "triple double" yapan James, 2016-17 sezonunda 13, bu sezon ise bitime 22 maç kala 12 defa bunu başardı.

Brooklyn Nets karşısındaki 31 sayı, 12 ribaunt, 11 asistlik performansıyla kariyerinin 67. "triple double"ına imza atan James, normal sezon kariyerinde 30 bin sayı, 8 bin ribaunt ve 8 bin asist barajlarını geçen ilk isim olarak da tarihe geçti.

Sezon öncesi arkasında yer aldığı Larry Bird'i geçerek tüm zamanlar listesinde 6. sıraya yerleşen all-star forvet, gözünü, 78 "triple double"ı bulunan Wilt Chamberlain'e dikti.

Anahtar Kelimeler:
LeBron JamesNBASporTriple Double
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