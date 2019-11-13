NBA'de 'Türk derbisi'nin galibi Furkan'ın takımı

İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncular Furkan Korkmaz ile Cedi Osman'ın karşı karşıya geldiği maçta Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers'ı 98-97 yendi.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Furkan'ın takımı Philadelphia 76ers, Cedi'nin forma giydiği Cleveland Cavaliers'ı konuk ettiği mücadeleyi 98-97 kazandı.

Philadelphia 76ers'te Joel Embiid 27 sayı, 16 ribaunt, Josh Richardson 17 sayı, Ben Simmons 15 sayı, 5 ribaunt, 6 asistlik performanslarıyla öne çıktılar. Furkan da 10 sayı 4 ribaunt ve 1 asistlik katkıda bulundu.

Cavaliers'ta Tristan Thompson 17 sayı ve 11 ribaunt ile "double double" yaptı. Kevin Love 20 sayıyla takımına katkı sağlarken, Cedi ise 4 sayı kaydetti.

Sonuçlar

Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers: 98-97

Indiana Pacers-Oklahoma City Thunder: 111-85

Miami Heat-Detroit Pistons: 117-108

Chicago Bulls-New York Knicks: 120-102

Utah Jazz-Brooklyn Nets: 119-114

Denver Nuggets-Atlanta Hawks: 121-125

Phoenix Suns-Los Angeles Lakers: 115-123

Sacramento Kings-Portland Trail Blazers: 107-99



