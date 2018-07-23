Nabi Avcı, Eskişehirspor taraftarıyla buluştu

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Eskişehir Taraftarlar Birliği ile bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri ve beraberindeki taraftar grubu liderleriyle Yeni Eskişehir Stadyumu'nda bir araya gelen Avcı, Eskişehirspor'a dün olduğu gibi bugün de destek vermeye devam edecekleri kaydetti.

Yeni stadyumun Eskişehir'e ve Eskişehirspor taraftarına çok yakıştığını belirten Avcı, "Taraftarımız da bilhassa milli maçlarda bu güzel stadyumun hakkını verdi. Salı günü Eskişehirsporumuzun forma sponsorluğu için ETİ ile sözleşme imzalanacak. Bu vesileyle Firuzhan Kanatlı'nın şahsında bütün ETİ ailesine teşekkür ediyorum. İnşallah Eskişehirspor hepimizin gönlünde yatanı bu yıl gerçekleştirecek." ifadelerini kullandı.

Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri de Avcı'ya yeni stadyumun Eskişehir'e kazandırılmasından ve geçmişten bugüne Eskişehirspor'a verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.