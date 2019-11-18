Son Dakika

Muslera ve Babel milli takım kadrolarından çıkarıldı

Galatasaraylı futbolcular Fernando Muslera ile Ryan Babel'in sakatlıkları ile ilgili açıklama İstanbul'da gerçekleşecek kontrollerden sonra yapılacak.

Spor 18.11.2019, 15:16
Muslera ve Babel milli takım kadrolarından çıkarıldı
banner230

İSTANBUL (AA) - Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Hollanda Milli Takımı'nda bulunan Babel'in sol dizinden sakatlanarak kadrodan çıkarıldığı belirtildi. Tecrübeli kaleci Fernando Muslera'nın da bel ağrıları nedeniyle Uruguay Milli Takımı'nın kadrosundan çıkartıldığı aktarıldı. Her iki futbolcuyla ilgili detaylı açıklamanın İstanbul'da gerçekleşecek kontrollerden sonra yapılacağı ifade edildi.

Öte yandan Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Cuma günü Medipol Başakşehir'le sahasında karşılaşacak sarı-kırmızılı takım, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana tedavilerine devam edilen Şener Özbayraklı, Younes Belhanda ve Radamel Falcao'nun katılmadığı, Florin Andone'nin ise özel dizlikle salonda çalıştığı kaydedildi.

Milli takımlarından dönen Yuto Nagatomo ve Yunus Akgün'ün ise antrenmana katıldığı aktarıldı.

Galatasaray, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Muhabir: Ercan Çakar


#spor
Yorumlar (0)
banner287
banner269
Namaz Vakti 18 Kasım 2019
İmsak 05:54
Güneş 07:20
Öğle 12:31
İkindi 15:10
Akşam 17:33
Yatsı 18:53

Gelişmelerden Haberdar Olun

@