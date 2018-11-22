Muslera Galatasaray'da 3. kez 'dalya' diyecek

İSTANBUL (AA)- ERCAN ÇAKAR - Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılı takımda 300. resmi maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Tecrübeli kaleci, Galatasaray'ın yarın Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor ile oynanayacağı karşılaşmada görev alması durumunda Türkiye kariyerinde 3. kez "dalya" diyecek.

Uruguaylı kaleci 8. sezonunu geçirdiği sarı-kırmızılı takımda şu ana kadar 299. müsabakada görev yaptı. 32 yaşındaki kaleci, Süper Lig'de 245, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 31, Ziraat Türkiye Kupası'nda 13, TFF Süper Kupa'da 6, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 4 karşılaşmada Galatasaray'ın kalesini korudu.

En fazla maça çıkan yabancı oyuncu

Fernando Muslera, Galatasaray'da en fazla maça çıkan yabancı oyuncu konumunda bulunuyor.

Galatasaray'ın efsane kalecilerinden Zoran Simovic 239 maçla bu alanda ikinci sırada yer alırken, Faryd Mondragon 238 karşılaşmayla üçüncü, Cevad Prekazi ise 235 müsabakayla dördüncü sırada yer alıyor.

Fernando Muslera, ayrıca Süper Lig'de ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sarı-kırmızılı formayı en fazla giyen yabancı oyuncu rekorlarına da sahip.

En çok kupa kazanan yabancıcu

Uruguaylı file bekçisi, Galatasaray'da en fazla kupa kazanan yabancı oyuncu unvanını da taşıyor.

Fernando Muslera, sarı-kırmızılı takımda 4 kez Süper Lig, 3 kez Türkiye Kupası, 4 kez de TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşayarak 11 kupa kaldırma başarısı gösterdi.

Bu rekorun önceki sahibi sarı-kırmızılıların efsane futbolcularından Gheorghe Hagi'ydi. Rumen futbolcu Galatasaray'da bir UEFA Süper Kupa, bir UEFA Kupası, 4 Süper Lig, 2 Cumhurbaşkanlığı (TFF Süper Kupa) ve 2 Türkiye Kupası olmak üzere 10 kupa kazanmıştı.

Taffarel ve Mondragon'un rekorunu kırdı

Fernando Muslera, Galatasaray'ın efsane kalecileri Claudio Taffarel ve Faryd Mondragon'un bir sezonda en çok maçta gol yememe rekorlarını kırdı.

Uruguaylı kaleci, 2011-2012 sezonunda Süper Lig'de 90 dakika görev aldığı 32 maçın 16'sında kalesini gole kapatarak Taffarel ile Mondragon'u geride bıraktı.

Galatasaray'da Taffarel 1998-1999 ile 1999-2000 sezonlarında, Mondragon ise 2004-2005 sezonunda on beşer maçta kalesini gole kapatmayı başarmıştı.

Gol bile attı

Fernando Muslera, Galatasaray kariyerinde bir kez gol atma sevinci de yaşadı.

Uruguaylı kaleci, 2011-2012 sezonunun 34. haftasında Manisaspor'u 4-0 yendikleri maçta, penaltı atışında topu ağlarla buluşturmuştu.