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Muhammed Salah, sakatlığı nedeniyle milli maçlarda oynayamayacak
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah, sakatlığı nedeniyle milli maçlarda forma giyemeyecek.
Spor 12.11.2019, 22:53
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah, sakatlığı nedeniyle milli maçlarda forma giyemeyecek.
Mısır Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçirilen 27 yaşındaki oyuncunun ayak bileğinde sakatlığa rastlandığı belirtildi.
Salah, Premier Lig'de Liverpool'un sahasında Manchester City'yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın 87. dakikasında ayağına aldığı darbeden dolayı oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.
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