Muğla'da Kiteboard heyecanı başladı

MUĞLA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Muğla Valiliğinin himayesinde, Türkiye Yelken Federasyonunun da katkılarıyla Muğla'nın Akyaka ilçesi Akçapınar sahilinde düzenlenen 2018 Dünya Kiteboard Ligi'nin Türkiye ayağı yarışmaları başladı.

Erkekler kategorisinde 24, kadınlarda 11 sporcunun mücadele ettiği ilk gün yarışlarında, çok sayıda seyirci sporcuların su üzerinde yaptığı akrobatik hareketleri ilgiyle izledi.

6 Eylül Perşembe günü devam edecek yarışlarda finale kalmak ve puan toplamak için sporcular yine kıyasıya yarışacak.

Organizasyonun düzenleyicilerinden Sedat Çelenk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın önde gelen sporcularının yer aldığı yarışların, bölgenin dünyaya tanıtımı açısından önemli olduğunu söyledi.

Çelenk, ilki geçen yıl yapılan organizasyona bu yıl ikinci defa ev sahipliği yaptıklarını dile getirdi.

Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz da etkinliğin Türkiye'nin tanıtımı açısından son derece önemli bir organizasyon olduğunu ifade etti.

Yarışlar, 8 Eylül Pazar günü düzenlenecek final müsabakaları ve ödül töreni ile sona erecek.

Muhabir: Durmuş Genç