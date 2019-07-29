Muaythai Milli Takımı dünya üçüncüsü

ANKARA (AA) - Türkiye Muaythai Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Muaythai Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Türk sporcular, 2 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalya olmak üzere 9 madalya elde etti.

Milli takım, şampiyonayı 102 ülke arasında üçüncü sırada tamamladı.

Şampiyonada kategorilerine göre dereceye giren sporcular şöyle:

Altın madalya:

Erkekler +91 kilo: Buğra Erdoğan

Kadınlar 67 kilo: Bediha Taçyıldız

Gümüş madalya:

Erkekler 60 kilo: Sercan Koç

Kadınlar 75 kilo: Rabia Akdeniz

Bronz madalya:

Erkekler 48 kilo: Zübeyir Barın

Erkekler 67 kilo: Erdem Dinçer

Kadınlar 48 kilo: Gülistan Turan

Kadınlar 51 kilo: Funda Alkayış

Kadınlar +75 kilo: Mensure Karadayı

Muhabir: Muhammed Ali Timur