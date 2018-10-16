Motodrag sezonu Konya'da tamamlanacak





ANKARA (AA) - Türkiye Motodrag Şampiyonası'nda sezonun son ayak yarışları, 20-21 Ekim tarihlerinde Konya'daki Saraçoğlu Spor Tesisleri Drag Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, 402 metrelik pistte düzenlenecek sezon finalinde, 2018 yılının şampiyonları belirlenecek.

Organizasyon, 20 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek serbest ve sıralama antrenmanlarıyla başlayacak. Yarışmacılar son gün ise zamana karşı mücadele edecek.

Konya'daki yarışlar, Pro300, Standart 1 (600-750 cc), Standart 2 (1000-1300 cc), Street 600 cc, Street 750 cc, Street 2 (1000-1300 cc), Süper Street (1000-1300 cc) ve Pro Street (1000-1300 cc) kategorilerinde düzenlenecek.



