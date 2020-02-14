Modafen-Nevşehir Belediye Spor Müsabakası Cumartesi Günü Saat 13.30’da

TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Nevşehir Belediye Spor, Cumartesi günü İstanbul’da oynayacağı Modafen müsabakası için sabah saatlerinde Kapadokya Havalimanı’ndan İstanbul’a uçtu.

Kırmızı beyazlı ekibin kafilesinde sakatlığı süren Hasan Çelik ve kart cezalısı İlker Gündoğan yer almadı.

İstanbul’da kamp yapacağı otele geçen Nevşehir Belediye Spor, akşam saatlerinde maçın oynanacağı Alemdağ Stadyumu’nda yapacağı ter idmanının ardından maç saatini bekleyecek.

Cumartesi günü saat 13.30’da başlayacak müsabakayı Bingöl bölgesi klasman hakemlerinden Yusuf Aydın yönetecek. Aydın’ın yardımcılıklarını ise; Ahmet Bingöl ve Recep Korkmaz yapacak.

Bu arada müsabaka öncesinde oldukça hırslı oldukları gözlenen kırmızı beyazlı futbolcular taraftarlara 3 puan sözü verdi.

Takımın başarılı oyuncularından Emre Gemici, daha çok gol atarak takıma daha fazla katkı sunmayı istediğini söyledi.

Ligde şu ana kadar 5 golü bulunan Gemici, “Ligin ilk devresi maalesef çok fazla forma şansı bulamadım. Uğur hocam geldikten sonra oynamaya başladım ve şimdilik 5 tane gol attım. Ligin bitimine 12 hafta kaldı. Kalan süre içerisinde daha çok goller atarak takımımın şampiyonluğunda pay sahibi olmak istiyorum. Öncesinde Modafen maçı var ve bu maçta hocam forma verirse golümü atacağıma inanıyorum. “ dedi.

Sinan Uzun transferinin ardından takımda gol yollarında rekabetin arttığını ve bunun da kendisini daha çok hırslandırdığını ifade eden golcü oyuncu, “Rekabet tabi ki bizim için önemli. Sonunda şampiyonluk yolunda emin adımlarla giden bir takımız. Bu durum hem benim için hem de Sinan abi için fayda sağlayacaktır.” diye konuştu.

Bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken takımın genç kalecisi Onur Behiç Özalgan ise, Nevşehir Belediye Spor’un çok iyi 3 kaleciye sahip olduğunu ve uzun yıllar bu takımın formasını giymek istediğini söyledi.

Nevşehir’i ve Nevşehir Belediye Spor’u çok sevdiğini ve taraftarların kendisine olan güvenini boşa çıkartmamak için çok çalıştığını kaydeden Behiç, “Ben, Murat ve Furkan üçümüzde gerçekten çok çalışıyoruz. Bunda Selçuk hocamızın da emeği var. Yani her şey bu takımın başarısı için. Sadece elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Aramızda çok ciddi bir forma rekabeti bulunan Murat da çok iyi kaleci ve tecrübeli bir isim. Aramızda çok iyi bir diyalog var. Gerçekten çok iyi anlaşıyoruz. Mesela ben oynayınca o bana dua ediyor, o oynayınca ben ona dua ediyorum. Bu yüzden başarılı olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah daha iyi olacağız. Modafen maçı ile ilgili bu saatten sonra puan kaybını çok istemiyoruz takım olarak. Yani gerçekten bir seri yakalamamız gerekiyor. İnşallah, Modafen maçını da yenip Nevşehir'e 3 puanla dönmek istiyoruz. Çalışmalarımız o yönde. Biraz zorlu bir çalışma sürecimiz oluyor ama inşallah Modafen'den 3 puan alıp geleceğiz.” şeklinde konuştu.