MKE Ankaragücü'nde Serik Belediyespor maçı hazırlıkları





ANKARA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında 26 Eylül Çarşamba günü sahasında Serik Belediyespor'u ağırlayacak MKE Ankaragücü, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sabah hava yoluyla Ankara'ya dönen sarı-lacivertliler, direkt Beştepe Tesislerine geçerek çalışmalarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'de dün Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında ilk 11'de oynayan futbolcular yenilenme koşusu ile günü tamamladı. Diğer futbolcular ise bireysel antrenman programları ile çalıştı.

MKE Ankaragücü, 24 Eylül Pazartesi günü yapacağı antrenmanla Serik Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürecek.