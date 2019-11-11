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MKE Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi sona erdi
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, "Teknik direktörümüzle karşılıklı olarak anlaştık ve sözleşmeyi feshettik." dedi.
Spor 11.11.2019, 22:05
ANKARA (AA) - Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Metin Diyadin ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.
Başkent ekibinin başkanı Fatih Mert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Metin Diyadin'e hizmetleri için teşekkür ettiklerini söyledi.
Muhabir: Ömer Hakan Kibar
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