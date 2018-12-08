MKE Ankaragücü'nde Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları





İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 10 Aralık Pazartesi günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek MKE Ankaragücü, hazırlıklarını sürdürdü.

Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Dar alanda oyun açma çalışmasıyla sürdürülen idmanın son bölümünde çift kale maç yapıldığı aktarıldı.

Tedavisine devam edilen Thomas Heurtaux'nun takımla çalıştığı antrenmanda, Thievy Bifouma, Johannes Hopf ve Erdem Özgenç yer almadı.

MKE Ankaragücü, yarın kara yolu ile Afyon'a geçecek ve çalışmalarını burada sürdürecek.