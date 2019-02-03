MKE Ankaragücü'nde Kasımpaşa maçı hazırlıkları





ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek MKE Ankaragücü, bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Beştepe Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra pas ve koordinasyon çalışması yapan futbolcular, ardından yarı sahada çift kale maç oynadı. Antrenman, yenilenme koşusu ile sona erdi.

Antrenmana, sakatlığı bulunan Thomas Heurtaux katılmazken, tedavisi devam eden Johannes Hopf takımdan ayrı çalıştı. Ligde dün oynanan Trabzonspor maçında forma giyen futbolcular ise günü izinli geçirdi.

MKE Ankaragücü, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürecek.