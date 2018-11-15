MKE Ankaragücü'nde Beşiktaş maçı hazırlıkları





ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, Beştepe'deki antrenmana, sakatlıkları süren Alihan Kubalas, Thomas Heurtaux ve kaleci Johannes Hopf'un yanı sıra, milli takımlarda bulunan Altay Bayındır, Thievy Bifouma, Bakary Kone ve Anton Putsila katılmadı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde futbolcuların, salonda fitness çalışması yaptığı bildirildi. Isınma hareketleriyle saha çalışmasına başlayan oyuncuların, pas, koordinasyon ve ardından minyatür kale eşliğinde top saklama çalışmaları yaptıkları ifade edildi.



MKE Ankaragücü, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.



