MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği'nden Demirören için başsağlığı





ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü ve Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

MKE Ankaragücü Kulübünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören’in kıymetli babası ve Demirören Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören’in vefatını derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, başta Yıldırım Demirören olmak üzere ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz."





- Gençlerbirliği





Gençlerbirliği Kulübü de Demirören'in vefatı nedeniyle yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Türk sanayisinin duayenlerinden, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Sayın Yıldırım Demirören’in babası, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erdoğan Demirören’in vefatından derin bir üzüntü duymaktayız. Merhum Erdoğan Demirören’e Allah’tan rahmet diliyor, Sayın Yıldırım Demirören ve değerli ailesine, yakınları ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz."