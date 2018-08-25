MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kartal: Geriye de düşsek maçı ve oyunu bırakmıyoruz

ANKARA (AA) - Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, hafta içi yaptıkları analizlerde, rakiplerinin özellikle sağ kanattan etkili olduğunu tespit ettikleri vurgulayarak, "İlk yarıda bu bölgeyi iyi kapatamadık. Maça farklı bir sistemle başladık. Geriye yaslandık ve bundan dolayı da gol yedik. Geçen seneden gelen bir karakterimiz var. Geriye de düşsek maçı ve oyunu bırakmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kartal, ikinci yarıya oyuncu değişikliğiyle başladıklarını hatırlatarak, "Rakibin üzerinde baskı kurarak, üzerimize gelmelerini engellemek istedik ve planımız da tuttu. İkinci yarıda 2-3 net pozisyonumuz var. Rakip bir kere geldi, o da gol oldu. Trabzonspor, şampiyonluğa oynayan ve iyi oyunculara sahip bir takım. Son dakikada da olsa attığımız golle 1 puanla ayrılıyoruz." diye konuştu.

İkinci yarıları iyi oynayan takımın hep MKE Ankaragücü olduğunu dile getiren Kartal, "Aramıza yeni katılan arkadaşlar var. İyi çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Bu takımın büyük Ankaragücü camiasının beklentilerine cevap verebilmesi için çalışıyoruz. Oyuncularım da başarılı olmak ve taraftarı mutlu etmek için ellerinden gelenin en iyisi yapmaya gayret gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsmail Kartal, hakemin performansıyla ilgili yöneltilen bir soruyu ise, "Hakemlik bir konu yok. Varsa biz konuşmalıyız." şeklinde yanıtladı.

Karman: Mücadelenin karşılığı 3 puandı

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, son dakikada gelen gol nedeniyle 2 puan kaybettiklerini belirterek, "Oyuncularımın gösterdiği mücadelenin karşılığı 3 puandı." şeklinde konuştu.

Karşılaşmanın son dakikasında yaşanan ve MKE Ankaragücü'nün gol attığı pozisyonda hakem Mete Kalkavan'ın yanlış bir karar verdiğini savunan Karaman, "Tıpkı Abdülkadir'e gösterilen kartte olduğu gibi, hakemin hata yaptığını düşünüyorum. Pozisyonda faul vardı ama lehimize olması gerekiyordu. Hakem burada yorum hatası yaptı. Bu hata da emeğimizin karşılığı olarak gelmesi gereken 2 puanın önüne geçti." değerlendirmesinde bulundu.

MKE Ankaragücü'nün başarıyla lige çıktığını ve yeni oyuncularla takımı güçlendirdiğini vurgulayan Karaman, şunları kaydetti:

"Onlar da iyi takım olma yolunda ilerliyorlar. Kendilerine başarılar diliyorum. VAR sisteminin sadece ofsayt, kart veya iptal edilen gollerde değil, bu tarz bariz faullerde de devreye girmesi gerekiyor. Pozisyonu tekrar tekrar izledim. Faul lehimize olmalı ve kart rakip oyuncuya verilmeliydi. Sakatlarımızın olması, bazı oyuncularımızın geç gelmesi nedeniyle zamana ihtiyacımız var. Bunu yaparken de puanlara ihtiyacımız var. Eminim bundan sonraki müsabakalarda daha dikkatli olunacaktır."

Muhabir: Ö.Buğra Ersavaş