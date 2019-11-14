MKE Ankaragücü teknik direktör Kaplan ile çıkış arayacak

ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü'nde zor dönemlerde görev aldığını belirten teknik direktörü Mustafa Kaplan, "Ben cesaretli bir adamım. Riski seven biriyim. Oyuncu grubuna, başkan ile yönetimine inanarak bu görevi kabul ettim." diye konuştu.

"Geçen sezon burada özellikle ikinci yarı itibarıyla taraftarlarımız, futbolcu kardeşlerimiz, teknik ekip, başkan ve yönetim olarak güzel bir tarihe imza atmıştık." diyen Kaplan, "Burada en büyük destekçimiz büyük Ankaragücü taraftarıydı. Görevimize başladık. Bildiğimiz bir ortam, bildiğimiz bir oyuncu grubu. Taraftarların desteğiyle bir ivme yakalamak istiyoruz. Tekrar bu takımı iyi yerlere getirmek istiyoruz. Camia olarak kenetlenip Ankaragücü'nü iyi bir yerlere getirip, geçen seneki takım ruhunu tekrar yakalamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ankaragücü bir markadır"

Kaplan, kısa bir ayrılığın ardından yeniden MKE Ankaragücü'nde görev alması konusunda ufak tefek yorumlar yapıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Ancak yüzde 99'unun mutlu olduğunu biliyorum. Burada bir Sedat'ın, Yalçın'ın, Korcan'ın, İlhan'ın, Alihan'ın ve geçen Mehmet Sak'ın yaptıkları ortada. Onlar bu takımın ruhu ve ateşi. Herkes Ankaragücü'nün formasını giydiği zaman yüreğini ortaya koyarak oynuyor. Biz hem yerlisi hem de yabancısıyla geçen seneki ruhu yakalayıp güzel işler yapmak istiyoruz. Geçen seneki kadrodan üç kaybımız var. Boyd, Sacko ve kaleci Altay'ın dışında aynı kadromuz duruyor. Onlar bizi iyi tanıyor, biz onları iyi tanıyoruz. Güzel işler yapıp bu çınarı geçen sene nasıl dirilttiysek, bu sene de diriltmek istiyoruz. Ankaragücü bir markadır."

"Herkesi mutlu etmek istiyoruz"

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonile yapacakları maçı yeni bir başlangıç olarak gördüklerini dile getiren Kaplan, "Rakip büyük bir camia, saygı duyuyoruz. Biz Ankaragücü olarak hangi maç olursa olsun, tüm planlarımızı kazanmak üzerine yapıyoruz. Eryaman Stadı'nda uzun süredir kazanamayan bir takımımız var. Biz Trabzonspor maçını kazanarak bir başlangıç yapmak istiyoruz. Herkesi mutlu etmek istiyoruz." şeklinde konuştu."Bu cendereden çıkmak lazım"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, sarı-lacivertli kulübün transfer tahtasının açılması durumunda kadroya katmayı düşündüğü oyuncular olduğunu ifade etti.

"Öncelikle bu cendereden bir çıkmak lazım" diyen Kaplan, "Transfer tahtası açılırsa kafamızda oyuncular var. Tahtamız açıldığı zaman benim elimdeki oyuncu profili bellidir. Bizim bu takıma en az 6-7 oyuncu katmamız gerektiğini de başkanla konuştuk. Elimizde hem yerli hem de yabancı oyuncu mevcuttur. İlk 6 maçı geçip sonrasında o günleri gördüğümüz zaman da geçen sene nasıl 24 saatte 9 oyuncuyu transfer ettiysek, yine yaparız." ifadelerini kullandı.

Takımdaki genç oyunculardan faydalanmak istediğini de dile getiren deneyimli teknik adam, "Elimizde genç oyuncular var. Onlardan faydalanmak istiyoruz. Geçen sene oturttuğumuz bir oyun şablonu var. Onun üzerine gideceğiz. Genç oyunculara değer vereceğiz. Onları kazanmak istiyoruz. Elimizdeki tüm oyunculardan faydalanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Ankaragücü taraftarı tartışılmaz"

MKE Ankaragücü taraftarına da seslenen Mustafa Kaplan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz geçen sene taraftarlarımızla kenetlendik. Onlar bizim için büyük bir güç. Onların hepsini çok seviyorum. Ankaragücü taraftarı tartışılmaz. Biz onları arkamızda hissetmek istiyoruz. Biz onların desteğiyle Trabzonspor maçını alarak üç puanı onlara hediye etmek istiyoruz."