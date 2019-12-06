Son Dakika
MKE Ankaragücü, Süper Lig'de Göztepe'yi konuk edecek
ANKARA (AA) - Süper Lig'deki son 7 maçında bir puan alabilen MKE Ankaragücü, yarın oynanacak 14. hafta mücadelesinde Göztepe'yi ağırlayacak.Ligin 14. haftasına 9 puanla 17. sırada giren başkent ekibi, 17 puanla 9. sırada yer alan Göztepe...
Spor 06.12.2019, 10:40
Ligin 14. haftasına 9 puanla 17. sırada giren başkent ekibi, 17 puanla 9. sırada yer alan Göztepe ile yarın saat 17.30'da karşılaşacak.
Eryaman Stadı'ndaki müsabakayı Mete Kalkavan yönetecek.
1°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 06 Aralık 2019
|İmsak
|06:10
|Güneş
|07:38
|Öğle
|12:37
|İkindi
|15:06
|Akşam
|17:27
|Yatsı
|18:49