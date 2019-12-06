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MKE Ankaragücü, Süper Lig'de Göztepe'yi konuk edecek

ANKARA (AA) - Süper Lig'deki son 7 maçında bir puan alabilen MKE Ankaragücü, yarın oynanacak 14. hafta mücadelesinde Göztepe'yi ağırlayacak.Ligin 14. haftasına 9 puanla 17. sırada giren başkent ekibi, 17 puanla 9. sırada yer alan Göztepe...

Spor 06.12.2019, 10:40
MKE Ankaragücü, Süper Lig'de Göztepe'yi konuk edecek
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ANKARA (AA) - Süper Lig'deki son 7 maçında bir puan alabilen MKE Ankaragücü, yarın oynanacak 14. hafta mücadelesinde Göztepe'yi ağırlayacak.

Ligin 14. haftasına 9 puanla 17. sırada giren başkent ekibi, 17 puanla 9. sırada yer alan Göztepe ile yarın saat 17.30'da karşılaşacak.

Eryaman Stadı'ndaki müsabakayı Mete Kalkavan yönetecek.

#Futbol #Göztepe #MKE Ankaragücü #SÜPERLİG
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