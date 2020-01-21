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MKE Ankaragücü, Mustafa Kaplan ile yollarını ayırdı
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, teknik direktör Mustafa Kaplan ile yollarını ayırdı.
Spor 21.01.2020, 18:49
ANKARA (AA) - Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, teknik direktör Mustafa Kaplan ile yollarının ayrıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, taraflar arasında yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşmaya varılarak Kaplan'ın sözleşmesinin feshedildiği bildirildi.
Geçen sezon devre arasında Ankaragücü'nün başına geçen Mustafa Kaplan, sarı-lacivertli takımın kümede kalmasına katkı sağlamıştı.
Kaplan, bu sezon ise ilk 9 haftada diğer başkent temsilcisi Gençlerbirliği'ni çalıştırmıştı.