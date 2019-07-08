MKE Ankaragücü Kulübünden açıklama

ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü Kulübü, Murat Ağcabağ'ın dernek üyeliğine tekrar kabulünün sağlandığını ve olağanüstü genel kurulda başkan adayı olabileceğini açıkladı.
Açıklamada ismi kullanılmayan Ağcabağ'ın başkan adaylığıyla ilgili engelin kaldırıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Her şey Ankaragücü için ilkesiyle hareket eden yönetim kurulumuz, yapılacak olağanüstü genel kurulda, demokratik bir yarış ortamının sağlanması ve vadettiği nakdi bağışı, diğer çalışmalarını gerçekleştirebilmesi için başkan adayı olabilmesi adına başkan adayı olan şahsın, üyelikten çıkarılmasıyla ilgili yönetim kurulu kararını, yönetim kurulumuz iptal etmiştir. Dernek üyeliğine tekrardan kabulü sağlanmış olup olağanüstü genel kurulda başkan adayı olabilme imkanı oluşmuştur. Demokrasiye olan inancımız tamdır. Sandıkta demokrasi tecelli edecektir. Birlik ve beraberlik içerisinde Ankaragücü'müze yakışır bir genel kurul gerçekleşmesi temennimizdir."