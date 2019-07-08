MKE Ankaragücü Kulübünden açıklama





ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü Kulübü, Murat Ağcabağ'ın dernek üyeliğine tekrar kabulünün sağlandığını ve olağanüstü genel kurulda başkan adayı olabileceğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığı hatırlatılarak, "Aylardır yazılı ve görsel basın aracılığıyla başkan adayı olduğunu dile getiren şahsın, yapmış olduğu disiplinsiz davranışlarından dolayı dernek üyeliğine son verilmişti. Ankaragücü'nden nemalanan kendilerinin ve adaylarının vizyon sahibi olduğunu iddia eden avantacılar sosyal medya ve basında uzun zamandır yer bulmaktadır. 2013'ten bugüne kadar elde ettiğimiz başarıları göz ardı ederek camiada yönetim kurulumuzu itibarsızlaştırmaya çalışan, her olayı kaos ortamı gibi göstermeye uğraşan, birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışan kişiler yine bu çalışmalarına devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ismi kullanılmayan Ağcabağ'ın başkan adaylığıyla ilgili engelin kaldırıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Her şey Ankaragücü için ilkesiyle hareket eden yönetim kurulumuz, yapılacak olağanüstü genel kurulda, demokratik bir yarış ortamının sağlanması ve vadettiği nakdi bağışı, diğer çalışmalarını gerçekleştirebilmesi için başkan adayı olabilmesi adına başkan adayı olan şahsın, üyelikten çıkarılmasıyla ilgili yönetim kurulu kararını, yönetim kurulumuz iptal etmiştir. Dernek üyeliğine tekrardan kabulü sağlanmış olup olağanüstü genel kurulda başkan adayı olabilme imkanı oluşmuştur. Demokrasiye olan inancımız tamdır. Sandıkta demokrasi tecelli edecektir. Birlik ve beraberlik içerisinde Ankaragücü'müze yakışır bir genel kurul gerçekleşmesi temennimizdir."



