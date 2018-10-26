MKE Ankaragücü, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü





İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 28 Ekim Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak MKE Ankaragücü, hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Futbolcuların, pas ve koordinasyon çalışmalarının ardından çift kale maçla sürdürdükleri idmanı, yenilenme koşularıyla tamamladığı aktarıldı.

Tedavileri süren Alessio Cerci ve Johannes Hopf'un antrenmana katıldığı, sakatlığı devam eden Thomas Heurtaux ile Thibault Moulin'in ise çalışmada yer almadığı kaydedildi.