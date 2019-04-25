MKE Ankaragücü, Beşiktaş'a hazırlanıyor





ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 28 Nisan Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen idman 1 saat sürdü. Antrenmana sakatlığı süren Brice Djedje ile dinlendirilen Ante Kulusic katılmadı.

Isınma koşusuyla idmana başlayan futbolcular, daha sonra pas çalışması gerçekleştirdi. Pas çalışması sırasında oyuncular, açma-germe hareketleriyle ısınmaya devam etti.

Başkent ekibinin oyuncuları, 8'e 2 top kapma organizasyonunun ardından gol çalıştı. Dar alanda pas çalışması gerçekleştiren futbolcular, yarı sahada çift kale maç oynadı.

Antrenmanın sonunda bazı futbolcular şut çalışması yaparken, diğer oyuncular ise hafif koşunun ardından idmanı tamamladı.

MKE Ankaragücü, Beşiktaş maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.