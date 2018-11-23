ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın yapılacak MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçı Kayseri'ye alındı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig kulüplerinden MKE Ankaragücü'nün maçlarını oynadığı Osmanlı Stadı'nda hafta başından beri yapılan rutin incelemeler esnasında, son bakım çalışmaları sırasındaki hatalı uygulamalar sonucu saha zemininin futbol oynanmayacak ve sporcu sağlığını riske edecek durumda olduğunun tespit edildiği belirtildi.

TFF, daha önce, yarın saat 19.00'da Osmanlı Stadı'nda oynanacağını duyurduğu MKE Ankaragücü-Beşiktaş müsabakasının, aynı tarih ve saatte Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanmasına karar verdi.

Öte yandan, maçlarını yine Osmanlı Stadı'nda oynayan Spor Toto 1. Lig kulüpleri Gençlerbirliği ve Osmanlıspor da saha zemini futbol oynanacak hale gelinceye kadar maçlarını başka statlarda yapacak.