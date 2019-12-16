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MKE Ankaragücü, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Spor 16.12.2019, 19:38
ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 16. haftasında 20 Aralık Cuma günü deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Antrenmana ısınma koşusuyla başlayan başkent ekibi, 5'e 2 top kapma oyununun ardından dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi.
Galatasaray maçında kırmızı kart gören Jamaikalı golcü Dever Orgill, Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek.
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