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Miniklerden binicilik şöleni

- Temel binicilik eğitimine katılan 42 çocuğa karneleri verildi

23 Aralık 2017 Cumartesi 16:41
Miniklerden binicilik şöleni
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ANKARA (AA) - Başkent Binicilik Kulübünün 3. kez düzenlediği temel binicilik eğitimine katılan 3 ile 10 yaş kategorisindeki çocuklar karnelerini aldı.

Gölbaşı ilçesindeki Başkent Binicilik Tesisleri'nde düzenlenen organizasyona 42 minik binici katıldı. Bir yıl boyunca binicilikte başarılı olan miniklere karneleri verilirken, yeni başlayanlara da başarı belgeleri takdim edildi.

Yeni yıl etkinliği olarak düzenlenen eğitim faaliyetinde minikler renkli kıyafetleriyle önce at binişi, sonrasında da parkurda koşu yaparak organizasyonu tamamladı. Minik binicileri şölene katılan ailelerine de gösteri sundu.



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