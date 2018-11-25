SİVAS (AA) - Sivas'ta Minik Yiğidolar Takımına Sahip Çıkıyor Projesi başlatıldı.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 2023’e Doğru Eğitimde Dönüşüm Projesi kapsamında kırsalda yaşayan çocukların Sivasspor sevgisi ile buluşturulması ve yaşadığı ili tanıması amacıyla Sivas Valiliği öncülüğünde hazırlanan Minik Yiğidolar Takımına Sahip Çıkıyor Projesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde hayata geçirildi.

Proje uygulamasında Güney, Hanlı, Kayadibi ve Demirçelik köylerindeki ortaokullardan kente getirilen 102 öğrenci, önce ildeki ildeki tarihi ve turistik yerleri gezdi ardından da Sivas Valisi Salih Ayhan’ın konuğu oldu.

Valilik ziyaretinde kentin futbolda Süper Lig temsilcisi olan Demir Grup Sivasspor'un formaları hediye edilen çocuklar, takımın taraftarı olarak birer "minik Yiğido" oldu.

- "İnsanın gelişmesi sadece okul ve dersle olmaz"



Çocuklarla yakından ilgilenen Vali Ayhan, çocuklara, insanın kendini geliştirmesinin sadece okul ve derslerle olamayacağını, derslerin yanında sosyal ve sportif etkinliklerde katılım gösterilmesi gerektiğini öğütledi.



Spor kültürünün, spor ahlakının oluşmasının bu yaşta başladığına da işaret eden Ayhan, şunları kaydetti:

"Maksat hep yenmek değil, centilmence, spor ahlakı içerisinde birlik ve beraberlik içerisinde olmak. Sivasspor bizim markamız, göz bebeğimiz, ilimizi güzel bir şekilde temsil ediyor. Bizlerde takımımıza yakışır bir şekilde taraftar kültürüne uygun bir şekilde destek olacağız. Bu takım hepimizin bu heyecan hepimizin. Bu ülkeye güzel hizmetlerde bulunacaksınız, kendinizi iyi yetiştirin. Bol bol kitap okuyun, ama sanattan ve spordan asla geri kalmayın. Bizler sizler için, sizlerin geleceği için varız. Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071'ini şekillendirecek nesillersiniz. Bugün bize düşen size layık bir şekilde, iyi bir şekilde eğitim verilmesini sağlamak. Sivas'ta 3 haftadır görev yapıyorum, bu süreçteki en güzel kare bu görüntü oldu. En anlamlı misafirlerim sizler oldunuz, sizler bizim yarınlarımızsınız. Dünya çok hızlı değişiyor, sadece Türkiye'nin değil, Türkiye’ye umut bağlayan herkesin ümidisiniz. İyi ki varsınız."



- Minik Yiğidolar, tribünden maç izledi

Minik Yiğidolar, valilik ziyaretinin ardından Vali Ayhan ve İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ile stada giderek, Demir Grup Sivasspor'un, ligde Çaykur Rizespor ile oynadığı maçın heyecanına tribünden ortak oldu.

Proje kapsamında Demir Grup Sivasspor'un Sivas'ta oynayacağı her maç günü, köy okullarından 100'ü aşkın çocuğun kentte misafir edileceği ve hem kenti tanımalarının hem de tribünde maç heyecanı yaşamalarının sağlanacağı belirtilerek, sezon içinde yaklaşık bin 700 çocuğun projeden faydalanmasının planlandığı aktarıldı.