Millilerden Dünya Karate Şampiyonası'nda 6 madalya

MADRİD (AA) - İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen 24. Dünya Karate Şampiyonası'nın son gününde, takım kata ve kumite madalya müsabakaları yapıldı.

Wizink Center'daki müsabakaların sabah seansında tatamiye çıkan 2016 dünya ve son üç yılın Avrupa üçüncüsü Türkiye Kadın Kata Milli Takımı, madalya mücadelesinde Rusya ile karşılaştı. Dilara Eltemur, Gizem Sofuoğlu ve Rabia Küsmüş’ten oluşan ay-yıldızlı ekip, mücadeleyi 5-0 kazanarak üst üste ikinci kez dünya üçüncüsü oldu.

Rabia Küsmüş yaptığı açıklamada, "Buradaki hedefimiz altın madalyaydı. Ama nasibimizde dünya üçüncülüğü varmış. Gerçekten bu madalyayı almaktan dolayı gurur duyuyoruz. Ülkemize ve şehit düşen askerlerimize armağan ediyoruz." diye konuştu.

Erkek takımı dünya ikincisi oldu

Son beş Avrupa Şampiyonası’nın finalisti, 2017 ve 2018’in Avrupa şampiyonu Türkiye Erkek Kumite Milli Takımı ise altın madalya mücadelesinde İran'la karşılaştı.

Uğur Aktaş, Erman Eltemur, Burak Uygur, Rıdvan Kaptan, Alparslan Yamanoğlu, Samed Gök ve Ömer Abdurrahim Özer'den oluşan milli takım, İran karşısında 2-0 öne geçse de sonraki serilerde başarı olamayınca müsabakayı 3-2 kaybetti ve şampiyonayı ikinci olarak noktaladı.

Gün içinde tatamiye çıkan Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Kutluhan Duran’dan oluşan Türkiye Erkek Kata Milli Takımı da şampiyonayı beşinci olarak tamamladı.

2 gümüş ve 4 bronz madalya

Sona eren şampiyonada Serap Özçelik Arapoğlu kumite 50 kiloda gümüş madalya kazanırken, Alparslan Yamanoğlu kumite +84 kiloda, Uğur Aktaş kumite 84 kiloda ve Ali Sofuoğlu da ferdi kata dalında rakiplerini mağlup ederek bronz madalyayı Türkiye'ye getirdi.

Böylece Türkiye, şampiyonayı bireysel müsabakalarda bir gümüş, üç bronz, takım müsabakalarında ise bir gümüş ve bir bronz madalya olmak üzere toplam 6 madalya ile noktaladı.

Muhabir: Hasan Esen