Milliler evinde mağlup

TRABZON (AA) - Türkiye ile Rusya arasında oynanan UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup maçının ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

12. dakikada sağdan kullanılan köşe vuruşunda, Kuzyaev'in ortaladığı topu ceza sahası içerisinde Gazinski kafayla kaleye gönderdi ancak Serkan Kırıntılı, meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

13. dakikada Fernandes'in sağdan ortasında, Kuzyaev'in kafa ile arkaya aşırttığı topu Şener Özbayraklı da kafa ile uzaklaştırmak istedi. Ancak Cheryshev, önünde kalan meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 0-1

25. dakikada Erokhin'in sağ kanattan penaltı noktasına çıkardığı topu Kuzyaev bekletmeden kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

27. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasında, ceza alanı sol çaprazındaki Hakan Çalhanoğlu'nun şutunda, top yandan auta çıktı.

40. dakikada Fernandes'in sağ kanattan pasında ceza alanına giren Kuzyaev'in yerden sert şutunda, top yandan auta gitti.

41. dakikada Türkiye, beraberliği sağladı. Hakan Çalhanoğlu'nun sağdan ortasında, ceza alanı içinde Dzhikiya'nın kafayla uzaklaştırmak istediği top penaltı noktasının gerisindeki Serdar Aziz'in önüne düştü. Bu futbolcu da gelişine düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Lunev'in sağından filelerle buluşturdu: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

49. dakikada konuk takım Rusya öne geçti. Gazinski'nin uzun aşırtma pasında ofsayt bekleyerek duraklayan savunmanın arkasında topla buluşan Dzyuba, bekletmeden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2

67. dakikada Oğuzhan Özkayup'un pasında soldan ceza alanına giren Hakan Çalhanoğlu'nun şutunda top kaleci Lunev'de kaldı.

71. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun soldan kullandığı serbest atışta, yakın mesafedeki Okay Yokuşlu'nun kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

80. dakikada sağdan ceza alanına hızlıca giren Cengiz Ünder'in yerden şutunda kaleci Lunev, sağ köşesine doğru gelen topu kornere çeldi.

89. dakikada Dzyuba'nın ceza yayı üzerinden sert şutunda top üst direkten döndü.

90. dakikada Cengiz Ünder'in şutunda savunmaya çarpan top Hakan Çalhanoğlu'nun önüne düştü. Bu futbolcunun yerden şutunda kaleci Lunev, iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşma, Rusya'nın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamladı.