Milliler Andorra'yı tek golle geçti

Türkiye - Andorra

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 5. hafta maçında Vodafone Park'ta Andorra ile karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda Türkiye milli takım oyuncusu Güven Yalçın (15), Andorra milli takım oyuncusu Iıldefons Lima (6) ile mücadele etti. ( Serhat Çağdaş - Anadolu Ajansı )

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 5. haftasında oynanan maçta Türkiye, Andorra'yı 1-0 mağlup etti.

2. dakikada Umut Meraş, sol kanatta çizgiye yakın bir noktadan ortasını açtı. Yusuf Yazıcı'nın altıpasın dışında çaprazdan yaptığı kafa vuruşunda kaleci Gomes, meşin yuvarlağı güçlükle üstten kornere tokatladı.

23. dakikada Türkiye gole çok yaklaştı. Güven Yalçın, ceza sahası dışı sol çaprazdan kale alanına ortaladı. Mehmet Zeki'nin uygun durumda arka direkte sağ ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden auta çıktı.

30. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören noktadan yaptığı sert vuruşta kaleci Gomes, topu 2 hamlede kontrol etti.

39. dakikada Türkiye bir kez daha tehlikeli geldi. Emre Belözoğlu, ceza sahası önünde pasını sağ kanattaki Mehmet Zeki'ye çıkardı. Bu oyuncunun ceza sahası içinden yaptığı ortada, ön direkte Cenk Tosun'un vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak dışarı gitti.

40. dakikada Yusuf Yazıcı'nın uzak mesafeden şutunda meşin yuvarlak kaleci Gomes'ten döndü. Pozisyonu takip eden İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta rakip oyuncuya çarpan top kornere çıktı.

Kalan dakikalarda sonuç değişmedi ve ilk yarı golsüz tamamlandı.