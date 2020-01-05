Milli voleybolcu Kalaç: Tokyo 2020 rüyalarımı süslüyor

İSTANBUL (AA) - A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda'da 7-12 Ocak'ta düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nde B Grubu'nda Almanya, Belçika ve Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Milliler, ilk 2'ye girerek gruptan çıkmaları durumunda A Grubu'nda yer alan ev sahibi Hollanda, Polonya, Bulgaristan ve Azerbaycan'dan biriyle yarı finalde karşılaşacak. Organizasyonu şampiyon tamamlayan takım, Tokyo 2020 vizesi elde edecek.

Galatasaray HDI Sigorta forması giyen milli voleybolcu Aslı Kalaç, hazırlık süreci, turnuvadaki rakipler ve Tokyo 2020 hedefiyle ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

Hazırlıklar kapsamında Antalya ve İstanbul'da çalıştıklarını aktaran Aslı, "Herkes birbirini çok özlemişti. Bizim en iyi özelliklerimizden biri de takımda bir aile ortamı olması. Sahaya ilk çıktığımızda bizi olimpiyatlar için motive edici pankartlar bekliyordu. Her gün bu pankartları görerek antrenman yaptık. Herkes hangi turnuvaya gittiğimizin bilincinde olduğu için antrenmanlarda yüzde 100'ünü verdi. Çok iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Artık elemelere hazırız." diye konuştu.

Milli takımda Eda Erdem Dündar ve Naz Akyol'un olimpiyat tecrübesine sahip olduğunu vurgulayan Aslı, "Milli takımda olmak, bu formayı taşımak benim için çok büyük bir gurur. Bu takımın bir parçası olduğum için çok mutluyum. Olimpiyat, her sporcunun hayali. Dört senede bir gerçekleştirilen, belki bir sporcunun kariyeri boyunca maksimum 3-4 kez gidebileceği bir organizasyon. Biz, bundan önce 2012 Londra'ya katılmıştık. Eda abla ve Naz abla gidebilmişti. Tokyo 2020'ye gitmeyi çok istiyorum. Rüyalarımı süslüyor." ifadelerini kullandı.

"Kolay maçlar olmayacak"

Milli voleybolcu, turnuvaya katılacak 8 takımın da olimpiyat vizesi almak için elinden geleni yapacağını ve kolay maçın olmadığını belirtti.

B Grubu'nda mücadele edecekleri takımlara karşı önceki maçlarda üstünlük kurduklarını hatırlatan Aslı Kalaç, şunları kaydetti:

"Diğer takımlarla son Avrupa Şampiyonası ve önceki turnuvalarda karşılaştık. Onlara karşı galibiyet sayısında üstünlük bizde ama burası olimpiyat elemesi. Onlar da olimpiyat biletini alabilmek için varını yoğunu ortaya koyacaktır. O yüzden çok iyi mücadele edeceklerdir. Diğer grupta ise Hollanda ev sahibi. Gruptan kesin çıkacaklarını düşünüyorum. İkinci takım da Polonya olacaktır. Bu iki takımla oynadığımız maçlarda da çok iyi işler çıkardık. Kolay maçlar olmayacak. Herkes olimpiyat vizesini almak için elinden geleni yapacak."

Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turunda Hırvatistan'ı 2-1 geriden gelip 3-2 yendikleri maçı hatırlatan Aslı, "Hırvatistan maçı grup liderliği açısından önemli. Ancak diğer maçların da önemi çok büyük. Hırvatistan ya da çaprazdan gelecek takımı düşünmeden önce ilk maça odaklanmamız lazım. Turnuvaya nasıl başlarsanız öyle gider. O yüzden çok iyi girmeliyiz. Almanya, iyi ve savaşçı bir takım. Maç maç ilerlememiz lazım. Hırvatistan'a karşı da elimizden geleni yapacağımızdan hiçbir şüphem yok." diyerek sözlerini tamamladı.

Muhabir: Emrah Oktay