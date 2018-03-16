Milli tenisçiler yarı finalde

ANKARA (AA) - Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından düzenlenen 25 bin dolar ödüllü turnuvaların tek kadınlar kategorisinde mücadele eden milli tenisçiler Başak Eraydın ile Ayla Aksu adlarını son 4 isim arasına yazdırdı.

İtalya'nın Cagliari kentindeki Santa Margherita Di Pula Turnuvası'na katılan Başak, çeyrek finalde Fransız Fiona Ferro'yu 1-6, 6-3 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Milli tenisçi, bu turda Slovak Michaela Honcova ile karşılaşacak.

Japonya'nın Toyota kentindeki turnuvaya katılan Ayla Aksu ise 1 numaralı seribaşı Japon Eri Hozumi'yi 3-6, 6-0 ve 6-1'lik setlerin ardından 2-1 yenerek yarı finale kaldı. Ayla, Kanadalı Katherine Sebov karşısında yarı final mücadelesi verecek.

Muhabir: Doğa Kırmızıoğlu