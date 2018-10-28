Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek'ten çifte zafer

ANKARA (AA) - Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Almanya'da katıldığı Futures turnuvasında hem tekler hem de çiftlerde şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki milli tenisçi Altuğ, Hamburg kentinde düzenlenen turnuvanın tekler yarı finalinde 1 numaralı seribaşı Belçikalı Christopher Heyman'ı mağlup etmeyi başardı.

Finalde 2 numaralı seribaşı Alman Louis Wessels'i 6-2, 2-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenen Altuğ, kariyerinin üçüncü tekler zaferini elde etti.

Altuğ, Alman partneri Alexander Mannapov ile çıktığı çiftler finalinden de galibiyetle ayrıldı.

Belçikalı Michael Geerts-Christopher Heyman çiftini 6-3, 1-6 ve 10-7'lik skorla yenen Altuğ ile Mannapov, şampiyon oldu. Genç tenisçi Altuğ Çelikbilek, çiftler kupası sayısını ise 11'e çıkardı.

Muhabir: Halil İbrahim Avşar