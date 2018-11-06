Milli tekvandocu Avrupa Şampiyonası'na uğurlandı

SİVAS (AA) - Milli tekvandocu İklima Betül Karakuş, Ümitler Avrupa Şampiyonası'na katılmak için Sivas'tan Polonya'ya uğurlandı.Sivas Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, müdürlük bünyesinde görev yapan...