"Milli takımın olimpiyat vizesi alacağını düşünüyorum"

KAYSERİ (AA) - Kayseri Basketbol Başantrenörü Ayhan Avcı, İspanya'nın Tenerife kentinde 22-30 Eylül'de düzenlenecek 2018 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı'na güvendiklerini ve oradan iyi sonuçla döneceklerine inandıklarını belirtti.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Kayseri Basketbol'un sağlık kontrolünden geçtiği hastanede gazetecilere açıklamalarda bulunan Avcı, güçlü ve birbirini iyi tanıyan bir kadroya sahip olan A Milli Kadın Basketbol Takımı'na çok güvendiklerini ifade etti.

Takımın başında deneyimli bir teknik adamın var olduğunu aktaran Avcı, şunları kaydetti:

"Milli takım, kadrodaki montajlarda başarılı oldu. Takımdan ayrılanların yerine gelen oyuncular iyi uyum sağladı. Takım kimyasını iyi oluşturdular. Dünya Şampiyonası'nda bizden daha iyi takımlar olabilir ama oynadığımız sistem, takım birlikteliğimiz çok iyi. A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın olimpiyat vizesi alacağını düşünüyorum. İlk 5'e gireceklerdir diye tahmin ediyorum. Hatta sezon olmasaydı ben de gidecektim ama artık ekran başından onları gönülden destekleyeceğiz."