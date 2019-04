Milli sporcu Bahattin Hekimoğlu'ndan Wings for Life World Run'a davet

İSTANBUL (AA) - Milli sporcu Bahattin Hekimoğlu, "Yeniden yürüyebilmek her omurilik felçlisinin içinde bir yerde durur. Herkesi, 5 Mayıs'ta İzmir'de düzenlenecek bizim bu umudumuz için, yani omurilik felcinin nihai tedavisi için yapılan araştırmalara fon sağlayan Wings for Life World Run'a katılmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Denize 2007 yılında balıklama atlamasının ardından boyun omurunu kıran ve omurilik felci olan Bahattin Hekimoğlu'nun, omurilik felci olduğunu kabul etmesi 2 yılını aldı. Hekimoğlu, okçuluk sporuyla tanıştıktan kısa süre sonra önce Türkiye, sonra da Avrupa şampiyonu oldu.

Milli sporcu Bahattin Hekimoğlu, okçuluk sporu ile tanışmasının kendisi için yeni bir başlangıç olduğunu belirterek, "Kısa sürede önce Türkiye, sonra da Avrupa şampiyonu olmak ise benim için büyük bir onur ve gurur kaynağı. Artık yeni hedeflerim var. Dünya ve olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Gelirinin tamamı omurilik felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara aktarılan ve Red Bull tarafından desteklenen Wings for Life World Run’ın önemine işaret eden Hekimoğlu, 5 Mayıs'ta dünyanın 12 farklı noktasında koşacak on binlerce insanın, omurilik felcinin nihai tedavisine fon sağlamak için adım atacağını kaydetti.

Hekimoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yaşadığım kazadan sonra artık rahatlıkla söyleyebiliyorum ki benim için yeni bir hayat başladı. Ama yeniden yürüyebilmek her omurilik felçlisinin içinde bir yerde durur. Herkesi, 5 Mayıs'ta İzmir'de düzenlenecek bizim bu umudumuz için, yani omurilik felcinin nihai tedavisi için yapılan araştırmalara fon sağlayan Wings for Life World Run'a katılmaya davet ediyorum. Tüm dünyanın aynı anda, aynı amaç için koştuğu bu koşunun bir kişinin desteksiz adımlarını atmasını sağlaması umudumuzu biraz daha arttırdı. Kendi umuduna koşan arkadaşlarımın ve koşamayanlar için koşan milyonlarca duyarlı insanın 5 Mayıs’ta İzmir’de yapılacak Wings for Life World Run'da olmasını istiyorum. Wings for Life sayesinde belki de bir gün tüm omurilik felçlileri yürümeyi başaracak."