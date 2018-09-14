Milli paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı ödüllendirildi





ESKİŞEHİR (AA) - İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin'de düzenlenen 2018 Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 50 metre sırtüstünde altın madalyanın sahibi olan ve dünya şampiyonalarında madalya alan 15 yaşındaki Sümeyye Boyacı ve antrenörü, Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından Cumhuriyet altınıyla ödüllendirildi.

Büyükşehir Meclisi, Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübünün başarılı sporcusu paralimpik yüzme dünya ve Avrupa şampiyonu Sümeyye Boyacı ile antrenörü Mehmet Kartal'ın eylül ayı toplantısında ödüllendirilmesine karar verdi.

Karar doğrultusunda, meclis toplantısı öncesi Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen tarafından kürsüye davet edilen Boyacı ve Kartal, Büyükşehir Meclisi adına beşer Cumhuriyet altını ile ödüllendirildi.

Daha sonra, AK Parti'nin Büyükşehir Belediyesi Meclisi Grup Başkanı Ahmet Yapıcı, CHP Grup Başkanı Kazım Kurt ve MHP adına Muhsin Doğan da Sümeyye Boyacı'ya birer Cumhuriyet altını taktı.



